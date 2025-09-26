Haberler

Manisa'da Uyuşturucu İle Mücadele: 19 Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamalarında 19 kişi yakalandı. 7'si aranan, 1 kişi tutuklanırken, diğerleri ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği asayiş ve narkotik uygulamalarında 7'si aranan olmak üzere toplam 19 şahıs yakalandı. Yapılan işlemler sonucunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 7 şahıs yakalandı. M.T. (24) uyuşturucu etkisinde araç kullanma, F.N.A. (28) dolandırıcılık, C.Y. (38) silahla tehdit, S.G. (27) kadına şiddet, A.E. (49) yağmacılık, R.E.Ö. (24) uyuşturucu madde kullanmak, A.K. (37) uyuşturucu madde kullanmak, kabul etmek, bulundurmak suçlarından arandı.

Yakalanan şahıslardan A.K. (37), "uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunması sebebiyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslar ise gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

12 şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekiplerin düzenlediği denetimlerde ayrıca 12 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

G.K. (23), H.İ.A. (27) ve M.K. (27) üzerinde 180 içimlik kannabinoid, 80 içimlik bonzai ve 3 adet Lyrica hap, E.C.Ö. (20) üzerinde 13 adet Galara hap, A.D. (38) ve M.A. (35) üzerinde 0,40 gram metamfetamin, S.B. (26) üzerinde 0,36 gram Jamaika, V.H. (30) ve M.K. (22) üzerinde 53 Galara hap, 2 adet 14'lü, 1 adet 5'li ve 1 adet 7'li blister hap, S.G. (27), S.Ö. (24) ve A.E. (26) üzerinde ise 5 adet Lyrica hap, 2,27 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı (bank) ele geçirildi.

Uyuşturucu suçlarından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, özellikle uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
