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Manisa'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: Yüz Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Manisa'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: Yüz Binlerce Makaron Ele Geçirildi
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Manisa'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 milyon 900 bin adet boş ve 60 bin adet dolu makaron ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Manisa'da il merkezi ve Salihli ilçesinde emniyet güçleri tarafından arama yapılan iki araçta yüz binlerce boş ve dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli KOM Büro Amirliği görevlilerince, 'Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının' önlenmesine yönelik yapılan ortak çalışma sonucunda il merkezinde B.Y. (31) isimli şahsın aracında yapılan aramada, 3 milyon 900 bin adet boş makaron, Salihli'de Y.Y. (43) isimli şahsın aracında yapılan aramada ise 40 bin adet doldurulmuş makaron ve 20 bin adet boş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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