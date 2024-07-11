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Manisa'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Zeytinliova Mahallesi Molla Osman mevkiinde zeytin tarlasını traktörü ile sürmekte olan 37 yaşındaki Ahmet Can Kaplan, traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Can Kaplan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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