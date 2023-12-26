Manisa'da traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi'nde meydana gelen kazada üzerinden traktör ve römorku geçen lise öğrencisi yaralandı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi'nde meydana gelen kazada üzerinden traktör ve römorku geçen lise öğrencisi yaralandı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Kaza, Salihli'nin Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Hiva K.(16) Taytan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada karşı yönden gelen Ramazan B.(58) yönetimindeki 43 VE 023 plakalı traktörün altında kaldı. Traktör ve römorkun üzerinden geçtiği Hiva K., ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
Kaza sonucu vücudunda kırıklar oluşan Hiva K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan lise öğrencisinin traktör altında kaldığı kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - MANİSA