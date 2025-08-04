Manisa'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 63 yaşındaki sürücü İbrahim Gümüşay hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen Gümüşay kurtarılamadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli-Gölmarmara karayolu Alaşehir çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Gümüşay (63) yönetimindeki 35 VCP 57 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Gümüşay, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gümüşay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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