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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Hasan Başer idaresindeki 35 BCV 796 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 63 AGC 126 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Başer ile yolcu konumunda bulunan İsmail Ç. (59), Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari araç sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlenirken, kazada ağır yaralanan İsmail Ç. ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Başer'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN - 3.Sayfa

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