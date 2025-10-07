Manisa'da Trafik Denetimlerinde 1.4 Milyon TL Ceza Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimlerince yapılan eğitimlerde 548 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 381 bin 423 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimlerince 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde yapılan "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" kapsamında 34 ekip ve 68 personel görev aldı. Yapılan kontrollerde; plaka eksikliğinden 4, muayenesiz araç kullanmaktan 34, ehliyetsiz araç kullanmaktan 26, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 8, yaya yollarında motosiklet sürmekten 33, kask takmamaktan 320 ve diğer kanun maddelerinden 123 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca 28 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde bin 924 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 548 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 381 bin 423 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - MANİSA