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Manisa'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen bir tırda sürücü hayatını kaybetti. Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.

Manisa'nın Akhisar'ın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüjdeki demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Çobanhasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Türker (37) yönetimindeki 34 SE 6076 plakalı et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası tırın kupası ağır hasar alırken, sürücü Özcan Türker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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