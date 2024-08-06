Üye Girişi
Haberler

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada uyuyan 6 yaşındaki bir kız çocuğu, üzerinden geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası çocuğun yakınları kamyon sürücüsünü tabanca ile vurarak öldürdü. İki şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda, tarlada uyurken üzerinden kamyon geçen 6 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından tabanca ile vurulan kamyon sürücüsü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARLADA KAMYONUN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Olay, Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında ailesinin yanında bulunan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak, tarlanın bir kenarında uyudu. Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, geri geri giderken uyuyan çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından minik Ayşenur'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ŞOFÖRÜ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜLER

Olay sonrası çocuğun yakınları da kamyon sürücüsü Şükrü Erdem'i tabanca ile vurup yaraladı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kamyon sürücüsü Şükrü Erdem'i vuran kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salihli manisa Suç Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Irak Yüksek Yargı Konseyi, PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerini yasakladı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerini yasakladı

 Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı

Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Yurt dışından eşya getirenler dikkat! Maktu vergi oranları değişti

Yurt dışından eşya getirenler dikkat! Maktu vergi oranları değişti
500

Yorumlar (3)

Abdullah Yılmaz:

Adam bilerek mi yaptı kardeşim insan olun çocuklarınıza bakın nerde diye. Tmm Allah kimseye evlat acısı vermesin ama saldım çayıra mevlam gayıra olmuş.şöför e de yazık olmuş.

25
0
yanıtYanıtla
Faik Yolak:

Adam belki bilerek öldürmemiştir olan olmuş ikisinede Allah rahmet eylesın

5
0
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Evlat acısı çok yakıcı insani duygular unutulup insanda korku ve savaş halinde oluşan hayvani iç güdü devreye giriyor halbuki olan bir kaza ama anlatamazsın üstünün soğuması olayları yatıştırabilirdi çok üzücü

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title