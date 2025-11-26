Haberler

Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda izinsiz kazı yapan bir şüpheli yakalandı. 2 metal dedektör, 43 parça tarihi eser niteliğinde eşya ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliye yönelik adli işlemler başlatıldı.

Manisa'da Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 2 metal dedektör, 43 parça tarihi eser niteliğinde eşya ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Manisa'da Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde JASAT ve Asayiş ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda İ.O. isimli şahsın teknik cihazlarla izinsiz kazı yaparak yer altından tarihi eser niteliğinde eşyalar çıkardığı ve bu eşyaları satarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Bu doğrultuda 24 Kasım 2025 tarihinde şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 2 adet metal dedektör, 43 parça muhtelif tarihi eser niteliğinde eşya ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği tespit edilerek el konuldu.

Jandarma ekipleri, şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, kültürel mirasa zarar veren bu tür kaçak kazılara karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti. - MANİSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
