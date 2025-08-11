Manisa'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Manisa'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü, kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza, Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ö. yönetimindeki 45 ASC 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada, emniyet kemeri takılı olan sürücü Z.Ö, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan otomobil çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kaza sonrası otomobil ve aydınlatma direğinde hasar oluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
