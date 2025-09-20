Manisa'da Takla Atan Kamyonet Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralı Kurtuldu
Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet takla attı ve tarlaya düştü. Sürücü M.B. yaralı olarak kurtulurken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan sürücü, kazayı yaralı olarak atlattı.
Kaza, Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (20) idaresindeki 35 HGK 30 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı ve tarlaya savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan M.B., ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA