Manisa'da Sundurma Tamiri Sırasında Ölüm

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde sundurma tamiri yaparken çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinin bahçesindeki sundurmayı tamir etmek isteyen bir kişi, çöken çatının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi Bahçe Sokakta bulunan bahçeli bir evde meydana geldi. Yeni aldığı evin bahçesindeki sundurmayı tamir etmek için evinden ayrılan Süleyman Özata'dan (60) 4 saat boyunca haber alamayan yakınları adamı aramaya başladı. Özata'nın cansız bedenini yeni alınan evin bahçesinde çöken sundurmanın altında bulan yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şahsın cansız bedeni Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA