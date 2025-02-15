Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Manisa'da Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon: 17 Gözaltı

Manisa'da Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon: 17 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen 17 şüpheli Manisa, İzmir ve İstanbul'da 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 SKM, uyuşturucu madde ticareti, tehdit gibi suçlar işleyen ve A.T. ve M.I.'nın liderliğini yaptığı suç örgütünün diğer üyelerinin yakalanması amacıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesi ile İzmir ve İstanbul'da 18 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 2 adet pos cihazı, çok sayıda senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
img

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
img

Aydan Şener en büyük pişmanlığını itiraf etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu: 2 milyon euro fazla para teklif ettiler

Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.