Manisa'da Standart Dışı Işık Donanımına Sahip Araçlara Denetim: 7 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa'da emniyet ekiplerince standart dışı ışık donanımı ve mevzuata aykırı ışık kullanan araç ve sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 7 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı istasyon amirliklerince 25 Ağustos tarihinde yapılan denetimlerde standart dışı ışık donanımı ve mevzuata aykırı ışık kullanan araç ve sürücüler kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 540 araç ve sürücüsü incelenirken, 7 sürücüye arızalı ışık donanımı kullanmaktan, 6 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı takmak ve kullanmaktan, 3 sürücüye sis farı kullanmaktan ve 1 sürücüye teknik değişiklikten olmak üzere toplam 18 araç ve sürücüsüne 17 bin 874 TL tutarında cezai işlem uygulandığı bildirildi. Yapılan denetimde ayrıca kusurlu bulunan 7 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA