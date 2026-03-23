Manisa'da sentetik ecza operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'da sentetik ecza operasyonu: 2 tutuklama
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 745 adet sentetik ecza hapı ele geçirirken, 2 şüpheli tutuklandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 745 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheli şahısları yakalamak ve suç unsuru elde etmek amacıyla Yeni Mahalle'de belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda toplam 745 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen E.E. (22) ve G.S. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
