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Manisa'da Şok Uygulama: 389 Kişi Kontrol Edildi, 8 Kişiye İdari İşlem Uygulandı

Manisa'da Şok Uygulama: 389 Kişi Kontrol Edildi, 8 Kişiye İdari İşlem Uygulandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirdikleri şok uygulamada 389 şahsı kontrol etti ve Kabahatler Kanunu uyarınca 8 kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca 35 araç kontrol edildi ve 2 araca ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen şok uygulamada, 389 şahıs kontrol edilirken, 8 şahsa Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde, 16 ekip, 47 personel ile şok uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında 20 park bahçe ve çevresi denetlenirken, kontrol edilen 389 şahıstan 8'ine Kabahatler Kanunu 36. Madde kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca 35 araç denetlenmiş olup, 2 adet araca 2 bin 70 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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