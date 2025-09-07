Haberler

Manisa'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 121 Adet Ele Geçirildi

Alaşehir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki şahsın ikametinden 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve JASAT ekipleri, Narlıdere Mahallesi'nde S.N. (22/E) ve G.K. (17/E) isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 121 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından 7 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
