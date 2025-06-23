Manisa'da Semaver Yangını: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'da Semaver Yangını: 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Soma ilçesinde bir semaverden sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı. Yangın, Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde semaverden sıçrayan kıvılcımların ormanlık alanda sebep olduğu yangında, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yukarı Avdan Mahallesi'nde başlayan orman yangını Soma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme yapan ekipler, yangının semaver ateşinden kaynaklandığını tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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