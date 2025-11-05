Haberler

Manisa'da Şehirlerarası Otobüslere Sivil Denetim: 22 Ceza Uygulandı

Manisa'da Şehirlerarası Otobüslere Sivil Denetim: 22 Ceza Uygulandı
Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Eylül - 3 Kasım tarihleri arasında yapılan sivil denetimlerde 26 şehirlerarası otobüsü kontrol etti ve toplamda 22 ceza uygulandı. Denetimde cep telefonu, emniyet kemeri, kırmızı ışık ve hız ihlalleri göz önüne alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce 5 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında yapılan sivil denetimlerde 26 şehirlerarası otobüsün kontrol edildiği, cep telefonu, emniyet kemeri, kırmızı ışık ve hız ihlallerinden toplam 22 ceza uygulandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, 5 Eylül - 3 Kasım tarihleri arasında şehirlerarası otobüslere yönelik sivil denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 farklı ile seyahat eden 13 firmaya ait 26 yolcu otobüsü ve sürücüleri kontrol edildi.

Uygulamada; 10 sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 1 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 2 sürücüye aşırı hızdan, 1 sürücüye takograf kullanmamaktan ve 5 sürücüye Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında olmak üzere toplam 22 adet cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin yol güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız süreceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
