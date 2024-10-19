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Manisa'da Saka Kuşu Avlayan 4 Kişiye 230 Bin TL Ceza

Manisa'da Saka Kuşu Avlayan 4 Kişiye 230 Bin TL Ceza
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma, tuzak kurarak saka kuşu avlayan 4 kişiyi yakalayarak 229 bin 832 TL para cezası uyguladı. Ekipler, av sırasında 22 saka kuşu, tuzaklar ve ses cihazları ele geçirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tuzak kurarak saka kuşu avlayan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslara 229 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

Kırkağaç ilçesine bağlı Şair Eşref Mahallesi ova mevkiinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, O.T., F.G., İ.Ş. ve H.Ş. isimli şahısların tuzak kurmak suretiyle saka cinsi kuş yakaladıklarını belirledi. Bölgeye giden ekipler, 22 adet saka cinsi kuş, 3 adet ağ tuzağı, 4 adet kafes ve 5 adet ses cihazı ele geçirdi. Adı geçen şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 229 bin 832 TL idari para cezası uygulanırken, saka kuşları tekrar doğal ortamına salındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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