Manisa'da Ruhsatsız Ses Tabancası Taşıyan Şahsa Ceza

Manisa'nın Kula ilçesinde, gece saatlerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında ruhsatsız ses tabancası taşıdığı tespit edilen bir şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 01.20 sıralarında Zaferiye Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, bir şahsın diğerine tabanca verdiğini fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, iki şahsın yanına giderek tabancayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan sorgulamada, şahısların üzerinde bulunan tabancanın ses ve gaz fişeği atabilen cinsten olduğu, ancak herhangi bir ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine bahse konu tabanca ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Her iki şahıs da gerekli işlemler için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Ruhsatsız ses tabancasının sahibi olduğu belirlenen kişiye, 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'un 4/2. maddesi uyarınca 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. - MANİSA