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Manisa'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Manisa'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olay, Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin (ekobis) çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı Yolu Taytan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T.(59) yönetimindeki 10 ACT 769 plakalı otomobil ile M.B.'nin(35) kullandığı ekobis çarpıştı. Kazada ekobis sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan R.H.(29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Yaralılardan ekobis sürücüsü M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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