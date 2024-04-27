Manisa'da otomobil fabrikanın bahçesine uçtu: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada bir fabrikanın bahçesine uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyir halinde bulunan İrfan A. (19) idaresindeki 77 AAZ 130 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir tuğla fabrikasının bahçesine uçtu.

Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan sürücü İrfan A. ile Ömer Y. (18) ambulanslar ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA