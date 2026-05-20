Manisa'da eş zamanlı yangın tatbikatı

Manisa Valiliği koordinesinde tüm ilçelerde eş zamanlı orman yangını tatbikatı yapıldı. Sarıgöl'de senaryo gereği piknik ateşinden çıkan yangına ekipler ve gönüllüler hızlı müdahale etti. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

Manisa'da orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla Valilik koordinesinde tüm ilçelerde eş zamanlı yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Sabah saat 10.00'da başlayan tatbikatta ekiplerin koordinasyonu ve hızlı müdahalesi dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, İHA'dan gelen duman görüntüsü üzerine ekipler alarma geçti. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği, itfaiye ekipleri ve jandarma koordinasyonunda yürütülen tatbikatta, köy yakınlarında görülen duman ihbarı üzerine harekete geçildi.

Yangın gönüllüsü vatandaşlardan biri, WhatsApp yangın ihbar grubundan gelen bildirim sonrası taralıyla olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Piknik ateşinden çıktığı senaryolaştırılan yangına ilk müdahalenin ardından bölgeye gelen orman işletme ve itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak yol güvenliğini sağladı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, gerçekleştirilen çalışmanın başarılı geçtiğini belirterek, olabilecek yangınlara karşı kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
