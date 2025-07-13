Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışmaları

Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışmaları
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yaz aylarında artan sıcaklıkların yarattığı orman yangını riskine karşı bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Kaymakam Dalak ve diğer yetkililer, mahallelerdeki vatandaşlara yangın öncesi alınması gereken önlemleri anlattı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının oluşturduğu orman yangını riskine karşı önlemler kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Celalettin Şahbaz, Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya ve okul müdürleriyle birlikte Kızılçukur, Karacaali ve Beyharmanı mahalelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca yangınlara karşı mahallelerde oluşturulan gönüllü ekiplerle görüşülerek ilk müdahale ekipmanları yerinde incelendi.

Kaymakam Dalak, vatandaşların duyarlılığının orman yangınlarıyla mücadelede büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle sıcak havalarda ateş yakılmaması, bahçe atıklarının kontrollü şekilde bertaraf edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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