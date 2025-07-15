Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevlerin ilerlemesi büyük ölçüde durduruldu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ziraat arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, alevlerin ilerlemesi büyük ölçüde durduruldu.

Seyitoba Mahallesi'nde 13.20 sıralarında başlayan ve kısa sürede ormana yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 6 dozerle müdahale sürüyor. Bölgedeki yoğun rüzgara rağmen ekiplerin etkin müdahalesiyle alevlerin ilerlemesi büyük ölçüde durduruldu. Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldığını, soğutma çalışmaları için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki güvenlik ve sağlık tedbirleri de devam ederken, vatandaşların yangın mahalline yaklaşmamaları yönünde yapılan uyarılar tekrarlandı.

Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık

Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınır mı? Bakandan yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.