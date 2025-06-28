Manisa'da Orman Yangını: Üç Köy Tahliye Ediliyor

Manisa'da Orman Yangını: Üç Köy Tahliye Ediliyor
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Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 3 köy tahliye edilirken, Akhisar-Gördes kara yolu trafiğe kapatıldı. Yangının yayılma riski nedeniyle önlemler alınıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken 3 köyün tedbir amaçlı tahliyesine başlandığı, Akhisar- Gördes kara yolunun da trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde; 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 10 itfaiye ekibi, 8 su tankeri ve 8 iş makinesi ile müdahale sürüyor. Bölgede AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yapıyor.

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle Karaköy, Yenice mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrasında tahliye çalışmalarının başlatıldığı, yangın nedeniyle Akhisar-Gördes yolunun da saat 13.30 itibariyle araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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