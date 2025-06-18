Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 3 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi.

Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde saat 12.45'te çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 10 dakika içinde müdahale etti. Bölgeye sevk edilen 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 3 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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