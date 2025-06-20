Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
Manisa'da ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale başladı
MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Kalınharman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal, 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN - 3.Sayfa