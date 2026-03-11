Haberler

Manisa'da okul servislerine sıkı denetim

Güncelleme:
Manisa'da gerçekleştiren okul servislerine yönelik denetimlerde 243 araç kontrol edilerek, 24 kusurlu araç ve sürücüsüne toplam 90 bin 959 lira ceza kesildi.

Manisa'da polis ekiplerinin okul servislerine yönelik yaptığı denetimlerde 243 araç kontrol edildi, kusurlu bulunan 24 araç ve sürücüsüne toplam 90 bin 959 lira para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe trafik birimleri tarafından okul servislerine yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

24 ekip ve 44 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 243 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen 24 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Denetimlerde 26'ncı maddeden 1, muayenesiz araç nedeniyle 34/A-B maddesinden 4, rehber personelin gerekli sertifikaya sahip olmaması nedeniyle 75'inci maddeden 1, emniyet kemeri kullanmamak nedeniyle 78/1-a maddesinden 10 ve diğer maddelerden 8 olmak üzere toplam 24 işlem uygulandı.

Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda sürücülere toplam 90 bin 959 lira idari para cezası kesilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
