Araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda binlerce sentetik hap, uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen para ve yarım altın ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ç.D. (33) ve E.A. (20) isimli şahısların kullanımında bulunan araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 9 bin 726 adet sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 230 TL ile 1 adet yarım altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

