Manisa'da Narkotik Operasyonları: 477 Şüpheli Yakalandı, 56 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Eylül ayı boyunca gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 477 şüpheli yakalanırken, 56 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirliklerinin desteğiyle 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 387 olay meydana gelirken, 477 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, 72 aranan şahıs da yakalandı. Yapılan operasyonlarda; 11 bin 966 sentetik ecza (hap), bin 943 gram metamfetamin, bin 823 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 643 ecstasy hap, 391 gram esrar, 99 gram eroin, 24 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 23 gram afyon sakızı, 12 kök hint keneviri, 1 gram skank, 2 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, 4 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 46 bin 455 TL para ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve halkın sağlığını tehdit eden suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
