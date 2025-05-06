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Manisa'da Narkotik Operasyonları: 45 Tutuklama!

Manisa'da Narkotik Operasyonları: 45 Tutuklama!
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 275 olay yaşandı, 331 şüpheli yakalandı ve 45'i tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Büro Amirlikleri tarafından 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada 45 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, nisan ayı boyunca toplam 275 olay meydana geldiği, bu olaylarla bağlantılı 331 şüpheli şahsın yakalandığı ve yakalanan şüphelilerden 45'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 113 aranan şahsın da gözaltına alındığı açıklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Nisan ayında yapılan operasyonlarda, 68 bin 113 adet sentetik ecza, 3 bin 84 adet ecstasy, 578 gram bonzai, 354 gram metamfetamin (ateş-buz), 98 gram esrar, 43 gram sentetik kannabinoid (ham madde), 78 kök kenevir bitkisi, 30 gram kokain, 26 gram amfetamin ele geçirildiği açıklandı.

Ayrıca operasyonlar kapsamında: 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 31 adet fişek, 4 hassas terazi, 337 bin 500 TL ve 450 Euro nakit paraya da el konulduğu bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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