Manisa'da müebbet hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Manisa'da "kasten öldürme ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi'nde yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında "kasten öldürme ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan Z.F. (36) jandarma ekiplerince yakalandı. Z.F, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi. - MANİSA