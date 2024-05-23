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Manisa'da müebbet hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, kasten öldürme ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından müebbet hapis cezası bulunan Z.F. isimli kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Z.F, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi.

Manisa'da "kasten öldürme ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi'nde yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında "kasten öldürme ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan Z.F. (36) jandarma ekiplerince yakalandı. Z.F, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunusemre Jandarma Manisa Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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