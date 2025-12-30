Manisa'da motosiklet denetimlerinde 1,8 milyon TL ceza

Manisa'da 3 günde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 594 sürücüye ceza kesilirken 34 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 26-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" kapsamında çok sayıda kural ihlali tespit edildi.

İl genelinde 32 ekip ve 68 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 1.790 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 594 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulandı. Denetimlerde plaka eksikliği, muayenesiz araç kullanımı, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanma, yaya yollarında motosiklet sürme ve kask takmama gibi ihlaller öne çıktı.

En fazla ceza, kask kullanmayan sürücülere kesildi. Kask takmama ihlalinden 350 sürücüye işlem yapılırken, diğer maddelerle birlikte toplamda 1 milyon 868 bin 440 lira idari para cezası uygulandığı ve 34 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi. - MANİSA