Manisa'da Motosiklet Denetiminde 919 Sürücüye Cezai İşlem

Manisa'da yapılan kask ve kaldırım üzeri motosiklet denetiminde 919 araç ve sürücüsüne 2 milyon 428 bin 811 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 05-07 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Kask ve Kaldırım Üzeri Motosiklet Denetimi"nde binlerce sürücü denetlendi. 24 ekip ve 50 personelin görev aldığı uygulamalarda 2 bin 255 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu görülen 919 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddelerinden toplam 2 milyon 428 bin 811 TL idari para cezası kesildi.

Buna göre 66'ncı madde kapsamında kaldırım üzerinde seyir eden 47 sürücüye, 78/1-B maddesi kapsamında kask kullanmayan 558 sürücüye ve diğer kanun maddelerinden 244 sürücüye cezai işlem uygulandığı ve 43 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA