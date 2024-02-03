Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir-Kula karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Kula karayolu Tepeköy Mevkiinde dün akşam saat: 23.00 sıralarında meydana geldi. Kula yönüne giden M.D. yönetimindeki 45 ANC 167 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.B. yönetimindeki 33 D 6184 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte minibüste bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmayı devam ettirdiği öğrenildi. - MANİSA