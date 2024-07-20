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Manisa'da makaron operasyonu: 2 milyon 137 bin 689 adet makaron ele geçirildi

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 milyon 137 bin 689 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda tütün ve tütün mamulleri de ele geçirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 milyon 137 bin 689 adet makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün eş zamanlı olarak R.K. (31), E.A. (25), K.D. (46), K.U. (72), A.G. (41) ve H.K. (52) isimli şahıslara ait depo, ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 2 milyon 104 bin adet boş makaron, 33 bin 689 adet dolu makaron, bin adet kesilmiş bandrol, 539 adet kaçak sigara paketi, 81 kilogram kıyılmış açık tütün, 848 kilogram kıyılmış ambalajlı tütün,

84 bin adet klipsli poşet, 173 bin adet pamuklu ağızlık filtre, 18 bin adet sigara sarma kağıdı, bin 584 adet el tipi sigara sarma makinesi, 500 adet şeffaf makaron poşeti, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Kırkağaç Makaron Manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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