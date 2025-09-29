Haberler

Manisa'da Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hurda toplarken kuyuya düşen 26 yaşındaki Eymen Cuma yaşamını yitirdi. Küçük kardeşi durumu ailesine bildirdi, olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Eymen'in cansız bedenine ulaştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç yaşamını yitirdi.

Olay, Atatürk Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük kardeşi ile birlikte hurda toplayan Eymen Cuma (26), henüz bilineyen bir nedenle bölgede bulunan su kuyusuna düştü. Ağabeyini göremeyince kardeşi durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kuyudaki Eymen Cuma'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
