Manisa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar'da son dönemlerde artış gösteren hırsızlık olaylarına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayları aydınlatılmaya devam ediyor.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, hayvan hırsızlığı olayına karışan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. O.Ç. ve B.Z. isimli şahıslar, Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı' suçundan tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.