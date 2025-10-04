Haberler

Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı
Güncelleme:
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı
Manisa'da 6 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp kaynar su döktüğü anları sosyal medyadan paylaşan 19 yaşındaki ağabey ile gözaltına alınan baba hakkında karar verildi. Şüphelilerin tutuklanmasına hükmedildi.

Manisa'da kız kardeşini darp edip kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan ağabey ve babası tutuklanarak cezevine gönderildi. Ağabey M.A.İ.A.'nın 18, baba G.A.'nın ise 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Manisa'da M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü.

DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

BABA VE CANİ ABİ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan ve 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği söz konusu görüntülerin infial yaratmasının ardından yaptığı açıklamada "3 Ekim 2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMEHMET Verda:

namuslu olmanın suç kabul edildiği bir ülkede yaşamak...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Abi çok kötü hissetmiş gözü dönmüş olanlar karşısında bişey diyemeyiz...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
