Haberler

Manisa'da Kız Kardeşe Kaynar Suyla Saldırı Görüntülerine Tepki

Manisa'da Kız Kardeşe Kaynar Suyla Saldırı Görüntülerine Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırdığı öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'da çekildiği öne sürülen, bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırı görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan görüntülerde, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı. Dehşet verici görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı yer ve zamana ilişkin detayları tespit etmek ve şüpheli şahsa ulaşmak için geniş çaplı çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.