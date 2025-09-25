Haberler

Manisa'da Kepçe Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir kepçe uçurumdan yuvarlandı. Olayda 49 yaşındaki operatör Mehmet Ülker yaşamını yitirdi, cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada uçurumdan yuvarlanan kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, Şirinyer Mahallesi Kıran Yayla mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ülker'in (49) kullandığı kepçe, hafriyat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kepçe operatörü Ülker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz işçinin cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
