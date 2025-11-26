Manisa'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş, JASAT, İstihbarat ve KOM ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu H.T. isimli şahsın, ikametinin bir odasında kontrollü ısı ve hava sirkülasyonu sağlayan iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 26 kök saksı içerisinde kenevir bitkisi, 1 adet klima, 1 adet vantilatör, 1 adet termostat, 2 adet ısı ve akım düzenleyici adaptör, 14 adet çeşitli lamba ve ampul, 4 litre sıvı gübre ile kablo tesisatından oluşan iklimlendirme düzeneği ele geçirilerek el konuldu.

Şüpheli H.T. hakkında, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MANİSA