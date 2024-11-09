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Manisa'da Kaza: Hafriyat Kamyonuna Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Manisa'da Kaza: Hafriyat Kamyonuna Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gördes Akhisar karayolu Fundacık Mahallesi mevkiinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Gördes istikametinden Akhisar istikametine giden M.Ö (36) idaresindeki 35 HB 4461 otomobil, önünde seyreden 23 AEU 793 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olmayan otomobil sürücüsü M.Ö. Gördes Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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