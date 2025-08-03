Manisa'da Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kavşağa girdiği ve otobüsün çarpmasıyla birlikte savrulduğu anlar yer aldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ayakkabıcılar Sitesi istikametinden Sanayi Sitesi yönüne geçmek isteyen Arif Ö. idaresindeki 45 U 3063 plakalı otomobile, Uşak yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali G. yönetimindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Arif Ö., eşi Ayşe Ö. ve akrabalardan Ayşe K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arif Ö. ve eşi Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Ayşe K. ise Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü Ali G. emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA