Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri alev topuna döndü, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar Gördes karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobillerden biri alev topuna döndü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Gördes yolu üzerinde, Dağdere Mahallesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabilen otomobil alev topuna dönerken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA