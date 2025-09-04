Manisa'da Kaçakçılık Operasyonları: 35 Şüpheli Gözaltında

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 27 olaya müdahale ederken, 35 şüphelinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 27 olay meydana gelirken, 35 şüphelinin de yakalandığı bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 bin 402 kilo kaçak tütün, 10 adet sigara sarma makinesi ve kompresör, 8 bin 390 paket kaçak sigara, 2 bin 550 puro, 30 şişe kaçak içki, 463 litre kaçak içki ve etil alkol, 94 adet çeşitli emtia (parfüm, cep telefonu aksesuarı vb.), 100 elektronik sigara, 829 bin 200 makaron, 41 gümrük kaçağı cep telefonu ile 3 bin litre akaryakıt ele geçirildiği öğrenildi. - MANİSA