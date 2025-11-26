Manisa'da Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Operasyonu

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 80 kilogram kaçak tütün ve 164 litre sahte alkol ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'da Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde JASAT ve Asayiş timleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstihbarat çalışması sonrası B.B., H.U. ve M.E. isimli kişilerin sahte alkol ve kaçak tütün piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Bu doğrultuda şüphelilerin ikametgah ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 80 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 164 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Jandarma ekipleri, tespit edilen ürünlere el koyarken, şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. - MANİSA